Atalay Babacan ve Mustafa Kapı Fenerbahçe'ye mi?

Galatasaray ile olan anlaşmaları 31 Mayıs 2020'de bitecek olan ve önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye transfer olacakları iddia edilen Atalay Babacan ile Mustafa Kapı’yla ilgili son dakika gelişmesi... İki genç yeteneğin, Galatasaray ile neden sözleşme yenilemedikleri ortaya çıktı... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 17:32Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:33
Devre arası transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kaldı. Takımlar ligin ikinci yarısını düşündüğü kadar gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.