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ve 'ye mi?

ile olan anlaşmaları 31 Mayıs 2020'de bitecek olan ve önümüzdeki sezon 'ye transfer olacakları iddia edilen ile ’yla ilgili son dakika gelişmesi... İki genç yeteneğin, Galatasaray ile neden sözleşme yenilemedikleri ortaya çıktı... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:33
Atalay Babacan ve Mustafa Kapı Fenerbahçe'ye mi?

Devre arası transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kaldı. Takımlar ligin ikinci yarısını düşündüğü kadar gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.

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Atalay Babacan ve Mustafa Kapı Fenerbahçe'ye mi?
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