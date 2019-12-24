Beşiktaş’ı karşınıza almayın

KALKAVAN'A

BUGÜN NELER OLDU

Hakemler aleyhine konuşursak hakem camiası bize cephe alırmış! Beşiktaş bu ülkenin en önemli sivil toplum kuruluşudur. Cephe alacak tekrar düşünsünBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kadıköy'de 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçındaki tartışmalı hakem kararları nedeniyle dün bir basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a sert sözlerle yüklenen ve yaşananları 'skandal' olarak niteleyenistemedik, adalet istedik.Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız.günden itibaren yapıcı olmak için elimizden gelen her çabayı sarf ettik. Kamuoyu önünde konuşmadık, uyarılarımızı ilgililere yaptık., futbolu yönetenler adil olmak zorundadır.O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez, bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak. Olanları hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak.DAKİKA 14Serdar Aziz'in Vida'yı sert darbeyle düşürmesi sonrası Beşiktaş cephesi penaltı bekledi. Ancak VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.DAKİKA 49Siyah-beyazlılar, yine Serdar Aziz'in korner atışı sırasında Vida'ya sarıldığı pozisyonda penaltı kararı çıkması gerektiğini belirtiyor.DAKİKA 85N'Koudou'nun Isla tarafından çekilmesinde hakem Çakır ve VAR'ın penaltıyı es geçtiğini belirten Beşiktaş yönetimi, derbide 3 penaltılarının verilmediğini açıkladı.Maçtan önce başlayıp maç sonuna kadar ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç, maç sonrası bizzat yanıma gelip özür diledi. Bu yaklaşımı için teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemdir.Fenerbahçe maçının hakemi, TFF ve kurulları, dün geceden (Pazar gecesi) memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin. Yok, 'biz memnunuz' diyorsanız çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza da biz utanalım.Hakemler aleyhine konuşursak hakem camiası bize cephe alırmış! Biz düşman mıyız? Beşiktaş, bu ülkenin en eski spor kulübü ve en önemli sivil toplum kuruluşudur. Cephe alacak olan birkaç defa daha düşünsün. Adalet isteyene cephe alacak olanlar da takkelerini önlerine bir koysunlar.ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri kullanmaya kalkmasın kimse.protokolünün değişmesini istiyoruz.Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR'a müracaat imkânı tanınmalı. VAR kayıtları açıklanmalı.elmaları temizleyin. Aksi halde bütün elmaları yok edeceksiniz.hakem komitesi ve bu komiteye yakın teması olan bir hakem gözlemcisi ile anlaşmak istiyoruz.(TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticilerinin Zorlu Center'daki görüşmesi hakkında) İçeriği bilmiyorum ama Zorlu Center'daki görüşmede Ali Koç'un adaleti herkes için istediğini düşünmek istiyorum.(Ali Koç'un hakem yönetimini beğendiğinin hatırlatılması üzerine) Ali Bey, hakem kararlarını beğenmişse yanlış beğenmiş. Bir kez daha izlerse haksızlığı görüp anlayabilir.Cüneyt Çakır'a düdük astırsak ne fark eder? Biri gider, biri gelir. Zekeriya Alp'in istifasını istemem. Bu aralarında olan bir konu. Alp, Beşiktaş'ın bir kıymetidir. Herkes kendine çıkan payı almalı.basın toplantısında, maddi konulardan yorulmuş, kalan enerjisini de kavga etmeye harcamak istemeyen bir başkan görüntüsündeydi.Söylediklerinde haklı gerekçeleri var. Beşiktaş'ın 3 tane penaltısı verilmemiş. Serdar Aziz'e gösterilmeyen sarı kartlar ve kırmızı kart ile oyunun sonucuna etki eden hatalar var. Çebi diyor ki, "Ben iyi oynamadım, onu değerlendireceğim. Ama benim iyi oynayamamam hak ettiğim 3 penaltıyı hakemin vermesine, VAR'a gitmesine engel değil." F.Bahçe'nin penaltı pozisyonunda 1,5 dakika sonra VAR'dan çağrı yapan ekip, Beşiktaş'ın pozisyonlarında suskun kaldı. Başkan Çebi'nin üslubu alışılagelmişin dışında. Bu durum camianın eleştirisine neden olabilir. Belli ki çok iyi hazırlanmamış.İşin ilginç tarafı, Beşiktaş camiası 'Çebi gelecek, gasp edilen haklarımızı geri alacak. Gerekirse her türlü savaşı verecek' diyordu. Ama dünkü sakin ve dengeli görüntü, bu beklentinin gerisinde kaldı.BEŞIKTAŞ camiasını ayağa kaldıran Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimi nedeniyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Ali Yavuz Çimen, karşılaşmanın orta hakemi olan Cüneyt Çakır ve VAR'ın başında görev yapan Mete Kalkavan hakkında 'görevi kötüye kullanmak' iddiasıyla kamu davası açılmasını talep etti.