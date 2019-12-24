Bitirim ikili Sörloth - Nwakaeme

SÖRLOTH

BUGÜN NELER OLDU

Ömer Ali'nin atılması ile 10 kişi kalan Konyaspor'un baskısı sonucu değiştirmedi, Sturridge'in kanatta Pereria'ya yardım etmemesini değerlendirmek istese de teknik direktör Ünal Karaman ikinci yarının başındaki Yusuf hamlesi ile bunu önledi.45 dakikada istediklerini yapamasa da golcüsü Sörloth ile öne geçen Trabzonspor, daha çok 10 numara gibi oynayan Sosa'nın 8 numaradaki verimliliğini de aradı.başından itibaren maçın belli bölümlerinde geriye çekilme alışkanlığını yıkamayan Trabzonspor, çok zorlandığı bir deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı. Maç sonunda alınan üç puan gerçekten önemli ancak 1 kişi eksik oynayan Konyaspor'dan baskı yiyen Trabzonspor'da oyun olarak bir şeylerin yolunda gitmediği ise çok net.TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu galibiyete rağmen oynanan futbolu eleştirerek, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine farklı bir skor çıkabilirdi buradan. Trabzonspor'un oynayacağı futbol bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" diye konuştu.Trabzonspor'a dün gece üç puanı getiren golü atan Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla ligde 10'uncu kez bunu başardı. Norveçli futbolcu bu gollerin 6 tanesini dış sahada kaydetti. Sörloth ayrıca 5 kez de açılış golünü attı.Bu sezon 5. asistini Konya'da yapan Nwakaeme, son iki sezonda Trabzonspor'un attığı 93 golün %26'sına doğrudan katkı yaptı: 14 gol ve 14 asist. Nwakaeme bu 5 asistin üç tanesini de Sörloth'a yaptı.