Bitirim ikili Sörloth - Nwakaeme

Ömer Ali'nin atılması ile 10 kişi kalan Konyaspor'un baskısı sonucu değiştirmedi
KONYASPOR
, Sturridge'in kanatta Pereria'ya yardım etmemesini değerlendirmek istese de teknik direktör Ünal Karaman ikinci yarının başındaki Yusuf hamlesi ile bunu önledi.
İLK
45 dakikada istediklerini yapamasa da golcüsü Sörloth ile öne geçen Trabzonspor, daha çok 10 numara gibi oynayan Sosa'nın 8 numaradaki verimliliğini de aradı.
SEZON
başından itibaren maçın belli bölümlerinde geriye çekilme alışkanlığını yıkamayan Trabzonspor, çok zorlandığı bir deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı. Maç sonunda alınan üç puan gerçekten önemli ancak 1 kişi eksik oynayan Konyaspor'dan baskı yiyen Trabzonspor'da oyun olarak bir şeylerin yolunda gitmediği ise çok net.
AĞAOĞLU: BU FUTBOL BIZE YAKIŞMIYOR!
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu galibiyete rağmen oynanan futbolu eleştirerek, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine farklı bir skor çıkabilirdi buradan. Trabzonspor'un oynayacağı futbol bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" diye konuştu.
SÖRLOTH DEPLASMAN SEVER
Trabzonspor'a dün gece üç puanı getiren golü atan Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla ligde 10'uncu kez bunu başardı. Norveçli futbolcu bu gollerin 6 tanesini dış sahada kaydetti. Sörloth ayrıca 5 kez de açılış golünü attı.
SÜPER DESTEK
Bu sezon 5. asistini Konya'da yapan Nwakaeme, son iki sezonda Trabzonspor'un attığı 93 golün %26'sına doğrudan katkı yaptı: 14 gol ve 14 asist. Nwakaeme bu 5 asistin üç tanesini de Sörloth'a yaptı.