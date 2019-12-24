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'da maçı hazırlıkları başladı

'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü 'u konuk edecek , hazırlıklarına başladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 24.12.2019 18:55
Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde, salonda core stabilizasyon hareketleri yapıldı.

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve interval koşuların ardından, dayanıklılık idmanı gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Jean Michael Seri, antrenmanın tamamında takımla birlikte, Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
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