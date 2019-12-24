Galatasaray'dan sol beke transfer: Marcelo Saracchi

G.Saray devre arasında takıma takviye için kolları sıvarken teknik direktör Fatin Terim'in ilk isteği sağ ve sol bekte değişim. Sezon başında kadroya alınmayan Linnes'in takıma geri dönüp sağ bekteki sorunlara çare olması bekleniyor. Solda ise transfer yolda… Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Marcelo Saracchi ile sol bek bölgesini takviye edecek. Leipzig'de düzenli olarak forma giyemeyen ve kulübede kalan 21 yaşındaki futbolcu, Muslera'nın önerisi ile sarı-kırmızılıların gündemine alınmıştı. Terim'in de geçer not verdiği oyuncu ile kiralık anlaşması 1.5 yıllık olacak.

Aslan'a sürpriz forvet

SEZONU kapatan Andone'nin yerine forvet arayan Galatasaray için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Fransız basını, Cimbom'un Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de oynayan Tino Kadewere'nin peşinde olduğunu yazdı. 23 yaşındaki Zimbabveli oyuncuyu Valladolid ile Lyon'un da istediği kaydedildi. Haberde, bu sezon Fransa'da önemli bir çıkış yapan ve 19 maçta 17 kez ağları sarsan 1,83'lük forvetin sarı-kırmızılı kulüp tarafından uzun süredir takip edildiği belirtildi.

Onyekuru herkesle mesafeli!

DEVRE arası transferi için G.Saray ile anlaşan Henry Onyekuru, L'Equipe gazetesinde analiz edildi. Nijeryalı oyuncunun takıma uyum sağlayamadığı, arkadaşları ile mesafeli olması ve hocası ile anlaşamaması nedeniyle ayrılık kararının verildiği yazıldı. Ayrıca çift santrfor ile oynayan Monaco'da Onyekuru'nun oynamasının mümkün olmadığı için G.Saray'a gidişine de yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

Gökhan Çıra'ya 5 maç men

TÜRKIYE Kupası'nda Tuzlaspor ile G.Saray arasında çıkan olaylar sonrasında Tuzlaspor'a ceza yağdı. PFDK tarafından kulübe 30 bin TL ceza verilirken oyunculardan Gökhan Çıra'ya 5 maç, Bayram Olgun'a 1 maç, Ekrem Şahin'e 4 maç men cezası geldi.