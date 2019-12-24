İşte Ersun Yanal’ı üzen olaylar

BİR HAFTA boyunca yapılan "Beşiktaş derbisinde alınacak olumsuz bir sonuçta Ersun Yanal'ın görevine son verilecek" şeklindeki yorumlardan hayli etkilenen hoca, Başkan Ali Koç ve yönetiminin bu söylemlere tepki vermemesine çok içerledi.

boyunca yapılan şeklindeki yorumlardan hayli etkilenen hoca, Başkan Ali Koç ve yönetiminin bu söylemlere tepki vermemesine çok içerledi. SİVAS deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'un soyunma odalarına giderek teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tebrik etmesi ancak Yanal'a hiçbir şey söylememesi tecrübeli hocayı üzen bir başka davranış oldu.

deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası ancak Yanal'a hiçbir şey söylememesi tecrübeli hocayı üzen bir başka davranış oldu. BAŞKAN Ali Koç'un Sivas deplasmanında "Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan da bu sene çok çektik, demek ki biz bu sene bir şeyi yanlış yapıyoruz" diyerek teknik heyeti üstü kapalı da olsa eleştirmesi teknik heyeti üzdü.

Ali Koç'un Sivas deplasmanında diyerek teknik heyeti üstü kapalı da olsa eleştirmesi teknik heyeti üzdü. BAŞKANIN iki takım kaptanı Emre ve Ozan ile yemek yemesi, bu yemekte Ozan'ın yeni sözleşme şartlarının konuşulması ve Yanal'ın bunları medyadan öğrenmesi, üzüntüyü bir kat daha artırdı.

bu yemekte Ozan'ın yeni sözleşme şartlarının konuşulması ve Yanal'ın bunları medyadan öğrenmesi, üzüntüyü bir kat daha artırdı. YANAL, oğlu üzerinden sosyal medyayı organize ettiği iddialarıyla suçlanırken bu konuda yalnız bırakılması da tecrübeli hocanın duygusal patlamasında bir diğer faktör oldu.

SICAK TAKİP

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi, Avrupa'nın gündeminden düşmüyor. Kosovalı futbolcuyu, Beşiktaş derbisinde de iki İngiliz (M.United, Tottenham) ve iki İtalyan (Lazio, Juventus) takımının scoutları takip etti. Ancak yönetimin bu konuda tavrı net… Devre arasında kimseyle pazarlık yok. Sezon sonunda oyuncu ister ve tatmin edici bir rakam sunulursa gidişe vize verilecek.

OYNATILMAZSAM KÜSMEM DAHA ÇOK ÇALIŞIRIM

F.Bahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı, Beşiktaş derbisinin hemen ardından CNN Türk'e bağlanıp, iddialara açıklık getirdi. İşte birinci ağızdan o açıklamalar: "Soyunma odasında arkadaşlarımla galibiyeti kutlarken, hocayı moralsiz gördüm. 'Emre sen ve benimle ilgili bazı iddialar var istersen beraber bir basın toplantısı düzenleyelim, soru almayacağım' dedi. Yaşanmamış bir olayı açıklamak ve iftiraya uğrayan insanın bu olayın olmadığına dair kendini ifade etmeye çalışması zor bir durum. Maç sabahı ağrılı kalktım. Doktor, hoca ve ben toplantı yaptık. İsterlerse iğneyle oynayabileceğimi söyledim. Ama bunu yapsak bile süremin 30 dakikayı geçmeyeceği söylendi ve riske atmamamız gerektiğine karar verdik. Bu futbolun içinde var. Oynamadığımda üzülmekten başka bir tepkim olamaz. Üzülüp, daha çok çalışıp formayı almaya çalışırım."

MERKEZ KOMUTANI OZAN TUFAN

OZAN Tufan'ın performansı haftalar geçtikçe yükseliyor... Milli futbolcu, hem savunma ile orta sahanın hem de orta saha ile hücumun bağlantısını mükemmel şekilde sağlıyor. Milli Takım ve Fenerbahçe antrenörleri, Ozan'ın antrenmanlarda da en iyi verilere sahip futbolcu olduğunun altını çiziyor. Ozan'ın koşu mesafesi, sprint, ikili mücadele kazanma, top çalma gibi istatistiklerde hem A Milli hem Fenerbahçe'nin liderlerinden olması, yakaladığı çıkışın tesadüf olmadığını gösteriyor. Ersun Yanal ve ekibi, bundan sonra Ozan'ı asla sağ veya sol kanada kaydırmayacak. Ozan, orta alanda Luiz Gustavo ile birlikte vazgeçilmez olacak. Emre ile Kruse ise değişimli olarak süre alacak.