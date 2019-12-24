İşte Ersun Yanal'ın duygusal patlamasının nedenleri

1- Bir hafta boyunca yapılan "Beşiktaş derbisinde alınacak olumsuz bir sonuçta Ersun Yanal'ın görevine son verilecek" şeklindeki yorumlardan hayli etkilenen hoca, Başkan Ali Koç ve yönetiminin bu söylemlere tepki vermemesine çok içerledi.