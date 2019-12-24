İşte Ersun Yanal'ın duygusal patlamasının nedenleri

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş galibiyetinin ardından söylediği sözler son 1 haftada yaşananların dışa vurumu. Yanal, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yönetim tarafından yalnız bırakılmasına ve yapılan eleştirilere tepkisiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İşte duygusal patlamanın nedenleri:
Giriş Tarihi: 24.12.2019 11:36Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 11:43
1- Bir hafta boyunca yapılan "Beşiktaş derbisinde alınacak olumsuz bir sonuçta Ersun Yanal'ın görevine son verilecek" şeklindeki yorumlardan hayli etkilenen hoca, Başkan Ali Koç ve yönetiminin bu söylemlere tepki vermemesine çok içerledi.