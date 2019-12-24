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İşte 'ın duygusal patlamasının nedenleri

teknik direktörü 'ın Beşiktaş galibiyetinin ardından söylediği sözler son 1 haftada yaşananların dışa vurumu. Yanal, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yönetim tarafından yalnız bırakılmasına ve yapılan eleştirilere tepkisiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İşte duygusal patlamanın nedenleri:

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 24.12.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 11:43
İşte Ersun Yanal'ın duygusal patlamasının nedenleri

1- Bir hafta boyunca yapılan "Beşiktaş derbisinde alınacak olumsuz bir sonuçta Ersun Yanal'ın görevine son verilecek" şeklindeki yorumlardan hayli etkilenen hoca, Başkan Ali Koç ve yönetiminin bu söylemlere tepki vermemesine çok içerledi.

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İşte Ersun Yanal'ın duygusal patlamasının nedenleri
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