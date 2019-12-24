Samimiyetleri yeter

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından şunları söyledi: "28. maçımızı oynadık. Bu kadar sakatlığın üzerine belli oyuncular gereğinden fazla oynadı. Bir oyuncu sezonda 28 maç oynasa, iyi oynadı sayılabilir. Takım bilinci var, yenseler de yenilseler de bir gayretin, samimiyetin içindeler. Gönül ister ki daha iyi yerlerde olalım. Sturridge'in kırgınlığı vardı biraz. Hocam bir deneyeyim dedi ama halsizdi. Bu değişikliğin çok farklı algılanmasını istemem. Yusuf Yazıcı'nın sakatlığına ben çok üzüldüm. Allah bu işten ekmek yiyen hiçbir futbolcuya böyle sakatlık yaşatmasın."



KONYASPOR 9 HAFTADIR KAYIP

İttifak Holding Konyaspor dün geceki yenilgi ile ligdeki galibiyet hasretini 9 maça çıkardı. Yeşilbeyazlılar bu süreçte sadece 3 beraberlik alırken, 6 kere de yenildi.



YUSUF ÜZDÜ

Trabzonspor'da dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Yusuf Sarı 84. dakikada sakatlanarak yerini Ekuban'a bıraktı. Sahayı sedye ile terkeden Yusuf'un durumu bugün belli olacak.

BUGÜN NELER OLDU