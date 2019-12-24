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- maçının biletleri satışta

'un, sahasında ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 24.12.2019 14:46
Sivasspor - Göztepe maçının biletleri satışta

Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü saat 14.00'te sahasında Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

Biletlerin satışı; Passolig sitesi üzerinden, kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.

Sivasspor-Göztepe maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP): 54 TL
2. Kategori (Maraton): 27.5 TL
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 13.5 TL
Misafir tribünü: 17.5 TL

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Sivasspor - Göztepe maçının biletleri satışta
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