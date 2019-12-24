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Son dakika: "Mensah'ın transferi için ile görüşüyoruz"

döneminin gözde isimlerinden 'un Ganalı orta saha oyuncusu 'ın 'ın gündeminde olduğu bildirildi... Son dakika haberine göre; Kayserispor Başkanı , Mensah'ın transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini resmen açıkladı...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 15:35
Son dakika: Mensah'ın transferi için Beşiktaş ile görüşüyoruz

çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın peşine düştü.

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Son dakika: "Mensah'ın transferi için Beşiktaş ile görüşüyoruz"
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