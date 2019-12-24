Son dakika: "Mensah'ın transferi için Beşiktaş ile görüşüyoruz"
Transfer döneminin gözde isimlerinden Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bildirildi... Son dakika haberine göre; Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mensah'ın transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini resmen açıkladı...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 15:27Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 15:35
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın peşine düştü.