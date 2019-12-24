Yazıcı Euro 2020’de yok!

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Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen lejyonerimiz Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağları koptu… Geçen cumartesi günü Monaco karşısında sahaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, mücadelenin ardından stattan yürüyerek çıktı.MR sonrasında yapılan tetkiklerde ise üzücü haber geldi.Genç oyuncunun EURO 2020'de de forma giyme ihtimali bulunmuyor. A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyatının yapılacağı öğrenilenYUSUF Yazıcı için eski kulübü Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer kulüpler de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ayrıca Trabzonsporlu futbolcuların birçoğu Yusuf'la olan fotoğraflarını paylaştı. Sosa da Trabzonspor'un dün oynadığı Konya maçı öncesi, "Yusuf'un sakatlık haberini aldık ve çok üzüldük. Geleceği çok açık genç bir oyuncu. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Daha güçlü bir şekilde döneceğine inanıyoruz" dedi.