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'ndan Ndiaye açıklaması

Başkanı , Kulüpler Birliği toplantısı çıkışında açıklamalarda bulundu. Ndiaye’nin ilgilendikleri bir isim olduğunu ifade eden Ahmet Ağaoğlu, VAR kayıtlarıyla ilgili olarak da "Şeffaflık için kayıtlar açıklanmalı" dedi. Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı , Başkanı ve MHK Başkanı ’in yaptığı görüşmeyle ilgili olarak da, "TFF’de yapılsaydı daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 17:31
Ahmet Ağaoğlu'ndan Ndiaye açıklaması

Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkanı , bordo-mavili kulübün gündemine dair açıklamalar yaptı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in gündemdeki konuları değerlendirdiğini söyleyen Ağaoğlu, "Korsan yayınlar konusunda ciddi zarara uğruyoruz. Emeği ortaya koyan futbol kulüpleri ama korsan yayınlar üzerinden para kazanan ve bu yayınları illegal olarak yapan bazı hesaplar var. Bununla ilgili alınacak olan önlemler konuşuldu. Yeni vergi yasasının yansımaları konuşuldu ve bunların çözülmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar konuşuldu" dedi.

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Ahmet Ağaoğlu'ndan Ndiaye açıklaması
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