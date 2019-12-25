Ahmet Ağaoğlu'ndan Ndiaye açıklaması

Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün gündemine dair açıklamalar yaptı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in gündemdeki konuları değerlendirdiğini söyleyen Ağaoğlu, "Korsan yayınlar konusunda ciddi zarara uğruyoruz. Emeği ortaya koyan futbol kulüpleri ama korsan yayınlar üzerinden para kazanan ve bu yayınları illegal olarak yapan bazı hesaplar var. Bununla ilgili alınacak olan önlemler konuşuldu. Yeni vergi yasasının yansımaları konuşuldu ve bunların çözülmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar konuşuldu" dedi.