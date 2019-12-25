En tepedeyim kulüp çalıştırmam!

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'a röportaj verdi. EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşacağımızı hatırlatan Güneş, şöyle konuştu: "Açılış maçında İtalya ile oynayacağız. Dünyanın gözü bu maçta olacak. Oraya kolay gelmedik. Buradan sonra kulüp takımlarına gitmeye sıcak bakmıyorum. Şu an Milli Takım'dayım, en tepedeyim! Futbol cesurların işidir. Çok yetenekli de olsa futbolcu cesur olmazsa kaybolur. Bu takımda o duyguyu görebiliyoruz. Hayallerimiz gerçeğe dönüştü. Türk insanına güven ve imkân verdiğin zaman başarır. Dünya Kupası'na ikinci kez katılmayı çok istiyorum. Kendimize güveniyoruz. EURO 2020'de rakiplerimizin hatalarını kullanmalıyız. Çok değişikliğe gitmeyi düşünmüyorum, kadro iskeletimiz aşağı yukarı aynı olacak. İddialı laflar etmem ama iddialı işler yaparım." Hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemin zor geçtiğini de belirten Güneş, şu ifadeleri kullandı: "İlk davet geldiğinde iki takımı aynı anda çalıştırmaya sıcak bakmıyordum. Arkasından tekrar böyle bir durum oldu. Kaçınılmaz bir durum haline geldi. Zor bir dönemdi hem Beşiktaş'ta hem Milli Takım'da çalışmak."YABANCI oyuncu sınırıyla ilgili de konuşan Güneş, "Bugün futbolda bir mutsuzluk görüyorum. Bu takımlar ne için top oynuyor? Keyif vermek, eğlendirmek ve uluslararası alanda başarılı olmak için. Bunlar olmayacaksa bu işi neden yapıyoruz? Bir de borçlanarak yapıyoruz. Bugün 14 milyar mı borç var, 15 milyar verelim kulüplere, borç 30 milyar olur. Kulüplerde 14 yabancı var. Yabancılara karşı değilim ama bu şekilde uygulanmasına karşıyım. Bu borçları yaratan sebep ne? Yabancı oyuncu. Alıyorsunuz, borçlanıyorsunuz, ödemek için bir yabancı daha alıyorsunuz" dedi.