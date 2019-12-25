Aslan’ın bonservis sınırı kalkacak

UEFA, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarıyla ilgili Finansal Fair Play raporunu açıkladı. G.Saray'ın anlaşmaya uyduğu için doğru yolda olduğu duyurulurken Beşiktaş'a 100 bin Euro ceza verildiği belirtildi. Fenerbahçe ile Trabzonspor ise anlaşmaya uymadıkları gerekçesiyle duruşma aşamasında.
UEFA, siyah-beyazlı kulübe 2018-19 sezonunda ödemekle yükümlü olduğu paraları ödemediği gerekçesiyle 100 bin Euro ceza kesildiğini duyurdu. Daha önce UEFA ile masaya oturan ve zaman içinde güncelleme yapan G.Saray'ın ise anlaşmaya uygun davrandığını ve 2020-21 sezonu itibari ile bonservis sınırlamasının kalkacağını duyurdu. Raporda en dikkat çekici hususlar ise F.Bahçe ve Trabzonspor için yazıldı. Her iki kulübün de 2017-19 arasındaki iki sezonda anlaşma şartlarına uymadıkları
için duruşma aşamasında oldukları belirtildi.