Aslan’ın bonservis sınırı kalkacak

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UEFA, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarıyla ilgili Finansal Fair Play raporunu açıkladı.UEFA, siyah-beyazlı kulübe 2018-19 sezonunda ödemekle yükümlü olduğu paraları ödemediği gerekçesiyle 100 bin Euro ceza kesildiğini duyurdu. Daha önce UEFA ile masaya oturan ve zaman içinde güncelleme yapan G.Saray'ın ise anlaşmaya uygun davrandığını ve 2020-21 sezonu itibari ile bonservis sınırlamasının kalkacağını duyurdu. Raporda en dikkat çekici hususlar ise F.Bahçe ve Trabzonspor için yazıldı.için duruşma aşamasında oldukları belirtildi.