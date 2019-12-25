Galatasaray'da 1 milyon Euro kazanan Igor Tudor, Hajduk Split'te ise...

G.Saray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Hajduk Split ile anlaştı. Hırvat teknik adamın, ülkesinde kazanacağı yıllık ücret ise sadece 250 bin Euro… İşte bu ücret Türk takımlarının nasıl borç batağında kaldığının da en önemli göstergesi. Şimdi filmi biraz geriye saralım… 2015-16'da Yunanistan'da PAOK'tan 650 bin Euro kazanan Tudor, Türkiye'de Karabükspor'la aynı rakama anlaştı. G.Saray ise çıtayı daha da yükselterek 1 milyon Euro ve bonuslarla Hırvat hocayı transfer etti! Tudor sonrasında Udinese'nin yolunu tutarken İtalya'da sadece 500 bin Euro'ya imza attı. Hırvat hoca son olarak %50 damping yapıp 250 bin Euro'ya düştü. Şimdi akıllardaki soru şu: Yıllık ortalaması 250-500 Bin Euro olan bir hocaya neden 1 milyon Euro verdik?

ENGEL KALMADI

Marcelo Saracchi&Galatasaray flörtünde son aşamaya gelindi. 26 Kasım'da Türk Telekom Stadı'nda Saracchi'nin menajeriyle yapılan görüşmeyle transfer süreci başlarken Leipzig'de yedek kalan 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek de devre arasında ayrılmak için kulübünü ikna etti. Leipzig, yedek sol bek olarak Monaco'dan Henrichs'le anlaşırken Saracchi'nin Galatasaray'a 1.5 yıllık kiralık transferinde engel kalmadı.

TEK TEKLİF TAYLAN'A

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayacak G.Saray'da tek teklif Taylan Antalyalı'ya geldi. Konyaspor, sarı-kırmızılılarda fazla oynamayan Taylan'ı devre arasında istiyor. Fatih Terim sezonun ikinci yarısında Taylan'a daha çok şans vermeyi planladığı için Konyaspor'a olumsuz yanıt verilecek.