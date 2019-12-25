Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi kimdir? Muslera'nın referansı Uruguaylı Marcelo Saracchi kaç yaşında?

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. İlk imza, sol bek mevkiinde forma giyen Marcelo Saracchi ile geldi. RB Leipzig'in Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 1,5 yıllığına sarı kırmızılı ekibin formasını giyecek. Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ve savunmanın solunda forma giydiğinde Ömer Bayram'ın performansından memnun olmayan Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde RB Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi ile anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın ardından sarı kırmızılı taraftarlar Marcelo Saracchi kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda forma giydi sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Marcelo Saracchi hakkında merak edilen detaylar…

Transferde gözünü ocak ayına çeviren ve büyük bir hareketlilik beklenen Galatasaray ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig formasını terleten 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi renklerine bağladı.

KİRALAMA KONUSUNDA EL SIKIŞILDI

Temmuz 2018'de 12 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle River Plate'ten Almanya'ya transfer olan ancak bu sezon çok forma şansı bulamayan Marcelo Saracchi için RB Leipzig'le görüşen sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle Uruguaylı sol bekin kiralanması konusunda 1,5 yıllığına el sıkıştı. Transferin, devre arası transfer döneminin resmen açılmasının ardından resmileşeceği belirtildi.

7 MAÇTA 1 GOL ATTI

Uruguay Milli Takımı'nda oynamak isteyen ve bu nedenle forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak isteyen Saracchi, Milli Takım formasını 4 kez giydi. 1.72 boyundaki Saracchi, Leipzig ile de bu sezon 7 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

3 İSİM DAHA GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Galatasaray'da Martin Linnes'in askıya alınan lisansı yeniden devreye girecek ve kadroya katılacak. Monaco'da kiralık oynayan Onyekuru da kiralık olarak kadroya dahil edilecek. Kiralık gitttiği Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'nin geri dönüş isteği, oyuncunun piyasa değerinin düşmemesi için sarı kırmızılı yönetim tarafından kabul edildi. Mbaye Diagne, ikinci yarından itibaren Galatasaray forması giyecek.