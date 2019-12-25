İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısının son haftasındaki maç programı ve hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

28 Aralık Cumartesi

15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor (Arda Kardeşler)

17.30 Trabzonspor - İM Kayserispor (Hüseyin Göçek)

17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)

20.00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

29 Aralık Pazar

14.00 DG Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.30 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Ümit Öztürk)

16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)