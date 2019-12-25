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İşte 'de 17. haftanın hakemleri

'in 17'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.12.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 12:00
İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısının son haftasındaki maç programı ve hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma
20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

28 Aralık Cumartesi
15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor (Arda Kardeşler)
17.30 Trabzonspor - İM Kayserispor (Hüseyin Göçek)
17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)
20.00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

29 Aralık Pazar
14.00 DG Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
16.30 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Ümit Öztürk)
16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)

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İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri
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