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Mensah’ta çıkmaz sokak

, ’a Ganalı orta saha için 3 kiralık futbolcu ve ekstralar önerdi ancak taraflar anlaşama

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Mensah’ta çıkmaz sokak
Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Bernard Mensah için Kayserispor'la ilk teması kurdu. Sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Bülent Bölükbaşı ile siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları masaya oturdu. Siyahbeyazlılar, Ganalı orta sahaya karşılık 3 kiralık futbolcu ve bonservis taksitlerinin kalan bölümünün belli bir miktarını ödeme önerisinde bulundu. Beşiktaş'ın kiralık göndereceği isimlere oynama şartı koyması ve maaşlarının Kayseri tarafından karşılanması talebi sonrası taraflar anlaşamadı. Sarı-kırmızılılar, kendilerine önerilen rakamı da az buldu. Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı ise A Spor'a şöyle konuştu: "Mensah için kabul edebileceğim bir teklif yok. Buna Beşiktaş da dahil. Mensah bana 'annem' diyor. Oğlumu ucuza kapatmaya çalışıp fesih bekleyenler boşa beklemesin."
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Mensah’ta çıkmaz sokak
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