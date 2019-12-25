Mensah’ta çıkmaz sokak

Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Bernard Mensah için Kayserispor'la ilk teması kurdu. Sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Bülent Bölükbaşı ile siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları masaya oturdu. Siyahbeyazlılar, Ganalı orta sahaya karşılık 3 kiralık futbolcu ve bonservis taksitlerinin kalan bölümünün belli bir miktarını ödeme önerisinde bulundu.
Beşiktaş'ın kiralık göndereceği isimlere oynama şartı koyması ve maaşlarının Kayseri tarafından karşılanması talebi sonrası taraflar anlaşamadı. Sarı-kırmızılılar, kendilerine önerilen rakamı da az buldu. Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı ise A Spor'a şöyle konuştu: "Mensah için kabul edebileceğim bir teklif yok. Buna Beşiktaş da dahil. Mensah bana 'annem' diyor. Oğlumu ucuza kapatmaya çalışıp fesih bekleyenler boşa beklemesin."