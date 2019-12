Ndiaye’de sorun yok

PEREİRA

rabzonspor'un

BUGÜN NELER OLDU

Bordomavili kulübün Stoke City'den onay alarak görüşme yaptığı Ndiaye ile rakamsal olarak tüm konularda anlaştığı veöğrenildi. Bordomavili kulübün transferle ilgili net açıklama yapmamasının ise kiralamanın 6 aylık mı yoksa 1.5 yıllık mı olacağı konusundaki görüşmelerin sürmesinden kaynaklandığı belirtildi. Oyuncunun bedelsiz altı aylık kiralanması için Stoke City'nin onay verdiği ancak Trabzonspor'un 1.5 yıllık sürede ısrar ettiği ifade edildi. Bordo-mavili yetkililer, transferle ilgili bir sorun yaşanmadığını dile getirirkenSüper Lig'de topladığı 29 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'da, sakatlıktan kurtulan as oyuncular takıma dönmelerine rağmen sergilenen futbol, taraftarları ve yönetimi memnun etmiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu konuda teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncularla görüşme yapacağı öğrenildi. Trabzonspor taraftarları da sosyal medya üzerinden bordo-mavilileri eleştirerek, "Her maç gol atıp geriye yaslanıp, Çanakkale geçilmezi mi oynayacağız", "Bu futbolla şampiyonluk mümkün değil. Umutluyuz ama takım eski kimliğinden çok uzak bir görüntü çiziyor. Her zaman bu oyunla kazanamayız" şeklinde yorumlar yaptılar.Konyaspor ile oynadığı maçın ardından sosyal medyadan "Önemli olan üç puan" vurgusu yapan Pereira'ya bir taraftar, "Bedenin burada ama aklın noel tatiline girmiş" yorumunda bulundu. Portekizli yıldız ise taraftara "Eğer kolay olsaydı şu an sen oynuyordun ve ben burada bu muhteşem yorumu yapıyor olurdum" karşılığını verdi.