Onyekuru’da derin çalışma!

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F.BAHÇE'NIN Rodrigues ve Moses'ın dışında güçlendirmek istediği kanat rotasyonu için listesinde bulunan oyunculardan biriGalatasaray ile anlaşma imzaladığı söylenen Nijeryalı oyuncuyla ilgili Comolli önderliğinde yoğun bir çalışma yapıldığı, Monaco kulübüyle bire bir görüşmeler gerçekleştirildiği öğrenildi. Ancak eski takımı olması nedeniyle Onyekuru'nun G.Saray'a daha sıcak baktığı gelen haberler arasında. Geçen sezon sarı-kırmızılılar ile şampiyonluk yaşayan Onyekuru, 14 milyon Euro'ya Monaco'nun yolunu tutmuştu.F.BAHÇE iç transferde de boş durmuyor. Daha önce Dirar ile nikah tazeleyen sarı-lacivertli yönetim, Ozan Tufan'la yaptığı görüşmeden de olumlu sonuç almıştı. 24 yaşındaki milli yıldız, Rizespor'la oynanacak ilk yarının son maçı sonrası 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak. Ozan, Beşiktaş maçında attığı şık golle derbiye damgasını vurmuştu.