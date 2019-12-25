Son dakika! Mariano Galatasaray'a veda ediyor

Galatasaray'da en fazla tartışılan isimlerin başında gelen Mariano devre arasında ülkesine dönüyor. Sevilla'dan 2.5 yıl önce gelen Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayı son kez hafta sonu Antalyaspor'a karşı giyecek.