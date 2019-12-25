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Son dakika! 'a veda ediyor

Antalyaspor ile hafta sonu oynayacağı maçla Süper Lig'de devre arasına girecek olan 'da ara transfer dönemi öncesi ilk yolcu belli oldu... Sarı kırmızılı takımın Brezilyalı sağ beki 'nun, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray kariyeri sona erecek... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 14:36
Son dakika! Mariano Galatasaray'a veda ediyor

Galatasaray'da en fazla tartışılan isimlerin başında gelen Mariano devre arasında ülkesine dönüyor. Sevilla'dan 2.5 yıl önce gelen Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayı son kez hafta sonu Antalyaspor'a karşı giyecek.

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Son dakika! Mariano Galatasaray'a veda ediyor
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