Süper Lig'de sakatlık kabusu

Futbolcu sakatlıklarının sık sık gündeme geldiği Avrupa futbolunda çapraz bağ yırtığı ile sezonu kapatan son isim Yusuf Yazıcı oldu. Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcumuz bu talihsiz olay nedeniyle EURO 2020'yi de kaçıracak. Sakatlık sorunlarının önüne geçmekte zorlanan Avrupa'nın 6 büyük liginde düne kadar 75 yırtık sorunu yaşayan futbolcu bulunurken, bu isimlerin 33'ü yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaklar.

10'U ÖN ÇAPRAZ BAĞ

Sakatlık sayısında Süper Lig, İspanya La Liga (70) ve İtalya Serie A (64) sonrası 57 sakatlıkla üçüncü sırada yer aldı ancak hem yırtık vakalarında hem de bu yırtıkların ön çapraz bağ olması konusunda 6 lig içerisinde ilk sırada bulundu. Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 20 futbolcu bağlarında yırtık yaşarken, bu isimlerin 10'u ön çapraz bağlarında kopma yüzünden sahalardan uzak kaldı.

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FUTBOLDA sakatlıklar fiziksel anlamda düşüşün yanı sıra, saha ve çevre koşullarıyla ilişkilidir. Menisküs ve bağ sakatlıkları ise darbeye bağlıdır. Fiziksel mücadelenin geçmişe göre çok daha fazla olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hızın yüksekliğinden dolayı daha sert ikili mücadeleler öne çıkmakta. Kırık dışındaki sakatlıklarda futbolcunun kendine bakması önemli faktör. Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun… Forma giydiği ilk günden beri büyük bir keyifle seyrettiğim bir oyuncu. Kendisi adına büyük bir şanssızlık. Çünkü Haziran'daki Avrupa Şampiyonası kariyeri için büyük önem taşımaktaydı. Ulusal takım için de büyük bir kayıp olacak.