Terim’den ‘zorlu’ mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün Twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.Zorlu Center'daki görüşmeyi ima ederek,mesajını paylaştı. Bu tweet sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kırdı. Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Zorlu Center'da bir araya gelmiş, bu görüşmeyiköşesinde yazmıştı.