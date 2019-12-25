Terim’den ‘zorlu’ mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün Twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte dün PFDK'ya sevk edilen Terim,
Zorlu Center'daki görüşmeyi ima ederek, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek"
mesajını paylaştı. Bu tweet sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kırdı. Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Zorlu Center'da bir araya gelmiş, bu görüşmeyi SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu,
köşesinde yazmıştı.