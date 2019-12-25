TFF’ye çifte çağrı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hakem kararları futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, dün iki kulüp de Türkiye Futbol Federasyonu'na, VAR kayıtlarının açıklanması çağrısında bulundu. İlk olarak Beşiktaş Kulübü, resmi yazı göndererek VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının yarın saat 17.00'ye kadar kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.
Bilindiği gibi Beşiktaş, derbide 3 penaltısının verilmediğini öne sürmüş, Başkan Ahmet Nur Çebi de "Benim takımım iyi performans göstermemiş olabilir ama hakem gelip bilet kesemez, bizi doğrayamaz. Bütün ülke yaşanan rezaleti izledi"
ifadelerini kullanmıştı.
TÜM HAFTALAR ŞEFFAFÇA AÇIKLANSIN
İkinci şok ise akşam saatlerinde F.Bahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler resmi siteden şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş'ın, derbinin ardından gerek yöneticileri gerekse de saygıdeğer başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz.
Değerli rakibimiz Beşiktaş'ın bugün TFF'ye yaptığı, derbi maçın VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine, biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının değil, 2019-2020 sezonunun 1. haftasından itibaren, geride kalan tüm haftalardaki maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz."
Ayrıca F.Bahçe; Trabzon, Alanya, Antalya, Kayseri, Yeni Malatya ve Göztepe maçlarında aleyhlerine karar verildiğini de belirtti.
DÖRT OYUNCU GÖNDERİLECEK
BEŞIKTAŞ Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Futbol komitesi, sezonun ilk yarısında beklenileni veremeyen 4 oyuncu için öncelikle kiralama seçeneğini kullanacak. Bu isimler için belirlenecek bonservis bedelini karşılayacak bir kulüp çıkması halinde, oyuncuların satışı da gündeme gelecek. Oğuzhan ve Orkan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi Mayıs 2022, Muhayer ve Boyd'un ise Mayıs 2023'te tamamlanıyor.