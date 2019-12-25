TFF’ye çifte çağrı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hakem kararları futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, dün iki kulüp de Türkiye Futbol Federasyonu'na, VAR kayıtlarının açıklanması çağrısında bulundu. İlk olarak Beşiktaş Kulübü, resmi yazı göndererekBilindiği gibi Beşiktaş, derbide 3 penaltısının verilmediğini öne sürmüş, Başkan Ahmet Nur Çebi deifadelerini kullanmıştı.İkinci şok ise akşam saatlerinde F.Bahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler resmi siteden şu açıklamayı yaptı:Değerli rakibimiz Beşiktaş'ın bugün TFF'ye yaptığı, derbi maçın VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine, biz de bir çağrıda bulunuyor veAyrıca F.Bahçe; Trabzon, Alanya, Antalya, Kayseri, Yeni Malatya ve Göztepe maçlarında aleyhlerine karar verildiğini de belirtti.BEŞIKTAŞ Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Futbol komitesi, sezonun ilk yarısında beklenileni veremeyen 4 oyuncu için öncelikle kiralama seçeneğini kullanacak. Bu isimler için belirlenecek bonservis bedelini karşılayacak bir kulüp çıkması halinde, oyuncuların satışı da gündeme gelecek. Oğuzhan ve Orkan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi Mayıs 2022, Muhayer ve Boyd'un ise Mayıs 2023'te tamamlanıyor.