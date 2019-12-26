Ahmet Ağaoğlu: Buluşma yanlış

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından son iki haftaya damga vuran 'Zorlu Zirvesi' hakkındaki soruları yanıtladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticilerinin, Özdemir'in Zorlu Center'daki ofisinde gerçekleştirdiği görüşmenin yanlış olduğunu kaydeden Ağaoğlu şunları söyledi: "Bu görüşme TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu. Bana göre yanlış yerde yapıldı."

BADOU NDİAYE TRANSFERI GÜNDEMİMİZDEYDI...

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ağaoğlu, Badou Ndiaye'nin gündemlerinde olduğunu belirterek, "Ndiaye bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Sene başında hareketli bir pazar vardı ama şu an öyle hareketli bir pazar yok. Transfer yapmak isteyen kulüpler, yapacağı transfer parasının 3 katını kulübe sokmak zorunda. Şu an ülkede transfer yapmak çok zor" ifadesini kullandı.