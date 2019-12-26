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’a özel hakem

Siyah-beyazlılar, kulüp bünyesinde görevlendirmeyi düşündüğü UEFA’da hakemlik yapmış; İtalyan, Alman ve İngiliz üç adayla görüşmelere başladı

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Beşiktaş’a özel hakem

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında bir UEFA hakem gözlemcisini kulüpte göreve getireceklerini söylemişti.

Çebi'nin bu açıklamalarının ardından siyah-beyazlı yönetimin, geçmişte üst düzey hakemlik yapmış; İtalyan, Alman ve İngiliz üç adayla görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Kulüp bünyesine katılacak olan hakemin görevi ise gözlem ve eğitim olacak. Beşiktaş'ın oynayacağı maçlara atanan hakemlerle ilgili hem maç öncesi hem maç sonrası raporlar sunacak, aynı zamanda yapılan hakem hatalarını bilirkişi olarak ortaya koyacak.

Hakemlerin saha içi kişisel yapısı ve kararlarıyla ilgili incelemeleri de yönetim ve teknik heyetle paylaşarak karar mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak.

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Beşiktaş’a özel hakem
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