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’nden 6 bin öğrenci ile spor şöleni

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Futbol
Giriş Tarihi: 26.12.2019
Fatih Belediyesi’nden 6 bin öğrenci ile spor şöleni
FATIH Belediyesi'nin eğitim gören öğrenciler için düzenlediği 'Okullararası Suriçi Kupası'nda heyecan basketbol ile başladı. Toplam 14 branşta 75 okuldan yaklaşık 6 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek müsabakalar neticesinde dereceye giren öğrenciler kupa, madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gençlerin daha çok spor yapması için imkânların çoğaltılacağını vurgulayarak turnuvalardaki öğrenci sayısının her geçen yıl artacağını belirtti.
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Fatih Belediyesi’nden 6 bin öğrenci ile spor şöleni
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