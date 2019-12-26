Fenerbahçe'nin yeni sol bek adayı: Racine Coly

Fenerbahçe'de sol bek için aday sayısı ikiye çıktı... Olympiakos forması giyen Leonardo Koutris'in dışında Nice'in Senegalli sol beki Racine Coly'nin de sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu öğrenildi. Kanarya'nın Coly için de tıpkı Koutris gibi satın alma opsiyonlu kiralama için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Coly sezona as takımın sol beki olarak başladı. Ancak son maçlarda yerini, sezon başında Paris Saint-Germain'den transfer edilen Nsoki'ye kaptırdı. Oyuncunun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

YANAL'A DESTEK

BEŞIKTAŞ maçından sonra yaptığı çıkışla dikkat çeken Ersun Yanal, derbinin önüne geçmişti. "Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı" diyerek çarşamba günü (dün) basın açıklaması yapacağını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, dün de sessizliğini korudu. Fenerbahçe resmi Twitter hesabından ise Ersun Yanal'a destek geldi. Sarı-lacivertli kulüp, "Biz şampiyon olacağız" başlığıyla Yanal'ın görüntüleriyle birlikte deneyimli hocanın şu sözlerini paylaştı: "En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. Ve en güzel şampiyonluklarımız, henüz kazanmadıklarımızdır." F.Bahçeli taraftarlar da bu paylaşımın altında hocalarına destek mesajlarını ilettiler.

SONUNA KADAR FENERBAHÇE

F.BAHÇE'NIN 28 yaşındaki sol kanadı Alper Potuk takımdan ayrılmak istemiyor. Alanyaspor ve Konyaspor'un ardından son olarak Kayserispor'un Alper'e talip olduğu ancak tecrübeli oyuncunun bu teklifi de reddettiği ortaya çıktı. Alper'in sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulacağına inandığı ve bu nedenle sezon sonuna kadar F.Bahçe ile yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Yönetim, Alper'in kiralık gidip, Ozan gibi daha güçlü dönmesini istiyor.