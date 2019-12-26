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maçına hazırlanıyor

, Süper Lig'in 17. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi Cezayirli futbolcu ’nin doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:18
Galatasaray Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenman öncesi Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.

İdmanda Şener Özbayraklı, Marcos Teixeira ve Mario Lemina takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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Galatasaray Antalyaspor maçına hazırlanıyor
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