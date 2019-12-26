IFAB'dan Sabah'a VAR açıklaması: Biz 'açıklayın' diyemeyiz

IFAB CEO'su Lukas Brud

IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) CEO'su Lukas Brud'e telefonla ulaştık ve Türkiye'deki tartışmaları sorduk. Noel tatilinde olan ve sorularımıza şaşıran Brud, geçen sezon yaptığımız röportajdaki (27 Nisan 2019) hemen hemen aynı ifadeleri kullandı. Brud'e "Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Buna destek olan takımlar da var. Bu bir resmi başvuru. Böyle bir şey olur mu?" diye sorduk. IFAB CEO'su, "Türkiye'yi her an takip etmiyoruz. Biz 'yayınlayın ya da yayınlamayın' demeyiz. Böyle bir görüşümüz yok. Bu ülkenin futbol kurumunu (Yani TFF) ilgilendiren bir durum. Ancak diyalogların yayınlanmasını önermiyoruz. Bunu bir kez yaparsanız hep yapmak zorunda kalırsınız. Bizim iletişimin daha iyi hale gelebilmesi için bazı çalışmalarımız var. Bunları konuşuyoruz, 2020'de açıklayacağız. Futbolseverler tatmin edici cevaplar alacaktır."

TFF CEPHESİ: PROTOKOLE UYGUN DEĞİL

TÜRKIYE Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruları incelemeye aldı. Bilindiği gibi hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe, TFF'ye başvuru yaparak kayıtların açıklanmasını istemişti. TFF yönetiminin konuyu değerlendirerek iki kulübe yazılı olarak yanıt vereceği kaydedildi. TFF'nin açıklamasında, "VAR protokolüne göre kayıtların açıklanması doğru değil. Böyle bir paylaşım yapmayacağız" diyerek iki kulübü de reddedeceği öğrenildi.

KULÜPLER CEPHESİ: ŞEFFAFLIK FAYDA SAĞLAR

BU sezon hakem hatalarından en çok canı yanan kulüplerden biri olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu da VAR tartışmasına katıldı. VAR kayıtlarının açıklanmasının adalet yönünden daha olumlu bir süreci beraberinde getireceğini ifade eden Ağaoğlu, "VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim bu konudaki duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. VAR kayıtlarının açıklanmasında bence hiçbir sıkıntı yok. Şüphesiz ki daha şeffaf olur. Şeffaflık, neresinden bakarsak bakalım Türk futbolunun gelişimine olumlu etki eder" şeklinde konuştu.

SABAH YAZARLARI | KOMİSYON KURULSUN!

SORU: Kulüpler, Futbol Federasyonu'ndan VAR ile yapılan görüşmelerin açıklanmasını istedi. Sizce Futbol Federasyonu bu kayıtları açıklar mı?

FATİH DOĞAN: Mevcut durum kamu vicdanını ve adalet duygusunu sarsmaya başladı. Bir komisyon kurulsun, şüpheler dağılsın, kuruma olan güven artsın. Eğer korkacak bir şeyiniz yoksa kayıtları açıklayın

ÖMER ÜRÜNDÜL: VAR kayıtlarının açıklanmasına karşıyım. Hollanda örneği gösteriliyorsa, tek bir örnek benim için geçerli değil.

- MURAT ÖZBOSTAN - Bir çözüm olmayacaksa VAR uygulamadan kalksın

BU sistemin sağlıklı işlemediği bir gerçek. Her maç sonrası aynı sözler, aynı açıklamalar… Sürekli VAR gündemde. Giden hakem var, gitmeyen var. Bunun da bir standardı yok. Kural tekdir, bizde herkes kuralı kendisine göre uygulamak istiyor. Futbolu organik halinden çıkarıp hormonlu bir şey yaptılar. Keşke organik kalabilseydi. Bu kadar tartışma sürecekse, VAR kaldırılsın. Ortada bir başarısızlık var. Ya da bir süre kullanılmasın. TFF geçici bir karar alabilir. Sonuçta federasyonlara 'mutlaka bunu yapın' diyen yok. Hakemlik mesleği bu işten büyük yara aldı. Hepsi geriye gittiler. Ofsayt hakemleri de orta hakemler de köreldi.

- ÖMER ÜRÜNDÜL - Bu tabloyu bekliyordum

TABII ki VAR olayı başladıktan sonra daha önceleri tek başına hakemlere olan yoğun baskılar doğal olarak şimdi VAR'ı da içine aldı. Bu zaten benim beklediğim bir tabloydu. Çünkü bizde dünyada benzeri olmayan bir büyük takımlar olayı var. Genelde hakem hatalarının çoğu bunların lehine de olsa aleyhte bir durumda puan kaybedilirse arka arkaya çok ağır eleştiriler gündeme geliyor. Bütün büyük takımlar için geçerli bu sözlerim. Ben VAR kayıtlarının açıklanmasına karşıyım. Eğer bir tek Hollanda örneği gösteriliyorsa, tek bir örnek benim için geçerli değil.

- LEVENT TÜZEMEN - Beşiktaş öğrenmeli!

KULÜPLERIN VAR kayıtlarının açıklanması konusunda senede iki ya da üç kez TFF'ye başvurma hakkı olmalıdır. Beşiktaş'ın, F.Bahçe maçında yaşadığı mağduriyeti öğrenme talebi doğrudur. Çünkü Cüneyt Çakır ile Mete Kalkavan'ın iki net penaltıyı gözden kaçırmalarının ayrıntılarını öğrenmek gerekir. Ancak geçmişte Galatasaray 'VAR kayıtları açıklansın' dediğinde hiçbir kulüp destek olmamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpleri korumak ve kollamakla görevlidir. Kendi maaşını ödediği hakemlerin yaptığı hatalar ciddi bir mağduriyet yaratıyorsa hem de bu haksızlık VAR sistemine göre gerçekleşiyorsa bunun da hesabı sorulmalı, nedenleri araştırmalıdır. Ancak kulüplerin talepleri, her maç için itiraza dönüşmemelidir. Fahiş hatalarda, can yakan hatalarda VAR kayıtları açıklanmalıdır.

- FATİH DOĞAN - Bütün hepsi açıklansın

SORUN hakemlerin sahadaki hatalarını, VAR başındakilerin de tekrarlaması. Bu durum kamu vicdanını ve adalet duygusunu sarsmaya başladı. UEFA diyor ki 'VAR kayıtlarını açıklamak federasyonların inisiyatifinde.' Hollanda maç anında diyalogları açıklıyor. Çok da güzel oluyor. Türkiye'de de böyle olmalı. Geçen sene Abdurrahim Albayrak, "Elimde VAR kayıtları var. Açıklarsam yer yerinden oynar" mealinde ifadeler kullanmıştı. Ancak defalarca sormamıza rağmen Sayın Albayrak bu sözlerini unuttu. Beşiktaş, 'VAR kayıtları açıklansın' dedi, F.Bahçe 'Sezon başından beri açıklayın' diye destek verdi. Ben de artırıyorum, TFF elindeki VAR kayıtlarını VAR uygulamaya girdiği sezondan itibaren geçen seneyi de kapsayarak açıklasın. Bir komisyon kurulsun, şüpheler dağılsın, kuruma olan güven artsın. Eğer korkacak bir şeyiniz yoksa açıklayın! TFF yönetmeliğinde son 20 yılı bile inceleme hakkı bulunurken, 1.5 yıl önceki VAR kayıtlarının açıklanmasının önünde engel yok.

- İSKENDER GÜNEN - TFF bir açıklama yapmaz

GEÇEN yıldan bu yana birçok maçta bazı takımlara VAR olan, bazı takımlara yok oldu! Yani işin gerçeği VAR'ı kendimize benzettik! VAR niçin var diye düşündüğümüzde, çok anlamsız olduğu bu yılki maçlarda daha da netleşti. Bizim futbol dünyamızda sonuçta kararı yine insan vermekte. Güven sorununun olduğu böylesi bir ortamda sağlıklı kararların çıkabilmesi olanaksızdır. TFF'nin böyle bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Ve de her zaman olduğu gibi bu kaos bundan sonra da sürüp gidecektir. Çünkü bataklığı kurutmadan bu oluşan kaostan çıkma şansımız yok.

- SİNAN VARDAR - Çakır mesaj çıkarmış!

BEN Sayın Nihat Özdemir, Sayın Zekeriya Alp ve Sayın Ali Koç'u yakından tanırım. Bu kişiler kesinlikle hakemlere, 'Bu maçı şöyle yap, böyle yap' diyecek insanlar değil. Ama eğer derbiden önce Zorlu'da Nihat Bey'in ofisinde bir toplantı yaparsanız, sert eleştiriler almaktan kaçamazsınız. Zaten Cüneyt Çakır, tatlı su kurnazı. Cüneyt Çakır, özellikle Avrupa'da çok başarılı maçlar yönetiyor ancak Türkiye'de özellikle derbilerde eyyamların içinde. Eğer siz derbiden önce bir araya geliyorsanız, bu görüşmeden hakemler mesaj çıkarıp eyyama başlar. Bu, güçlü olanın yanında olma durumudur. Mevcut düzenin değişmesi lazım. Derhal işlerine son verilmeli bu hakemlerin.