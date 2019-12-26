Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > PFDK kararını açıkladı! Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim...

kararını açıkladı! ve ...

Göztepe maçı sonrası 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' sebebiyle tedbirsiz olarak 'na () sevk edilen Galatasaray teknik direktörü ve 23 Aralık 2019 tarihli basın toplantısında yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş başkanı için kararlar açıklandı. Konuyla ilgili olarak PFDK'dan yapılan açıklamada her iki isme de ceza tayinine yer olmadığı açıklandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 26.12.2019 22:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 22:27
PFDK kararını açıkladı! Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilen isimlerden, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ceza verilmedi.


Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi

Disiplin kurulunun çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe'ye 250 bin, Beşiktaş'a 94 bin, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'a 24'er bin lira ceza uyguladığı aktarıldı.

Kurulun ayrıca, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a misafir takım olduğu, Fenerbahçe'nin ise ev sahibi olduğu 1 müsabakada bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmettiği paylaşıldı.

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in 'firavun' açıklamasına çok sert tepkiler!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK kararını açıkladı! Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN