Rusya, WADA’yı CAS’a şikâyet etti

WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) tarafından 4 yıl boyunca uluslararası organizasyonlardan men edilen Rusya, CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) başvurdu. Cezayı ağır bulan Rusya Dopingle Mücadele Ajansı son yıllarda yapılan iyileştirmeler nedeniyle Rus atletlerin ceza almaması gerektiği görüşünde. Rusya ceza nedeniyle Olimpiyat Oyunları'na ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.

ÇALIMBAY: BİZ DE VAR MAĞDURUYUZ AMA...

SÜPER Lig'in ilk yarısını lider bitirmeyi garantileyen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, VAR tartışmalarıyla ilgili konuştu. Çalımbay, "VAR'dan herkes mağdur. En çok mağdur olanlardan biri de biziz. Gençlerbirliği maçında Sivas olduğumuz için hemen es geçtiler. Arada kaynadı gitti. VAR'da ne konuşulduğunu açıklarlarsa muhteşem olur" ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL'DAN AİLE BÜYÜKLERİNE ZIYARET

JUVENTUS'TA forma giyen milli stoperimiz Merih Demiral, İtalya'da liglerin araya girmesi ile Türkiye'ye döndü. Bir üniversitenin düzenlediği gecede en iyi çıkış yapan oyuncu ödülünü alan Merih Demiral, dün de memleketi Karamürsel'de anneannesi ve dedesini ziyaret etti. Merih sezonun geri kalan kısmında Juventus'ta 5 maçta toplam 450 dakika oynarken, 1 tane de asist yaptı.