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! 'tan flaş Mensah açıklaması

Adı ile anılan transferin gözde ismi 'un orta saha oyuncusu ilgili gelişmesi... Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın Mensah'ın transferi için Beşiktaş'tan teklif aldıklarını açıklamıştı... Siyah beyazlı kulüp, Ganalı orta saha oyuncusuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı...

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 26.12.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 12:43
Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Mensah açıklaması

Beşiktaş, Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ın transferi ile ilgileri olmadığını duyurdu.

Transfer dönemi yaklaşırken Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah için transfer söylentileri gündemde yoğun yer alıyor.

Mensah'ın Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

Beşiktaş Mensah için teklifini yaptı ama...

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Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Mensah açıklaması
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