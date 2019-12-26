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'a ikinci Viking:

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 26.12.2019
Trabzonspor'a ikinci Viking: Anders Trondsen
Trabzonspor, Norveç 1. Lig ekiplerinden Rosenborg'da forma giyen Anders Trondsen'i transfer listesine aldı. Merkez ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 24 yaşındaki Norveçli oyuncunun, Alexander Sörloth ile aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ve bordo-mavililerin ilk teması kurduğu öğrenildi. Bir yandan Ndiaye ile görüşme halinde olan yönetimin, diğer yandan Trondsen'in şartlarını araştırdığı kaydedildi. Takımda önemli bir rolü bulunan Trondsen, Rosenborg formasıyla ligde çıktığı 23 maçta 1 asistle oynadı.
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Trabzonspor'a ikinci Viking: Anders Trondsen
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