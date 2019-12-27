Beşiktaş'ta transfer gündemi Cenk Tosun

Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, gözler, İngiltere'de Everton forması giyen Cenk Tosun'a çevrildi. Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, Marco Silva'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'yi getirmişti. İngiliz ekibinde bu sezon sadece 8 maçta 328 dakika sahada kalarak 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen ve Avrupa Şampiyonası öncesi süre alamamaktan yakınan Cenk Tosun için İtalyan çalıştırıcının vereceği karar bekleniyor.

ANCELOTTİ DE TERCİH ETMEDİ!

Carlo Ancelotti'nin raporuna göre 28 yaşındaki milli futbolcunun Everton'daki geleceği netlik kazanacak. Beşiktaş yönetimi ise eski golcüsünün durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar, Ancelotti'nin de dünkü Burnley maçında oynatmadığı Cenk'in kadroda düşünülmemesi halinde Everton'a kiralama teklifinde bulunacak. Abdullah Avcı, forvet transferini ilk sıraya yazarken, Cenk Tosun'u takımda görmek istediğini yönetime sundu. Beşiktaş, Cenk'i Everton Kulübü'ne 24 milyon Euro'ya satmıştı.

BİR GÖRÜŞ | Fatih DOĞAN: Bu transferdeki iki önemli engel

ŞENOL GÜNEŞ dedi ki; A Milli Takım'daki her oyuncum buraya hazır olarak gelir ancak maç oynayarak gelmelerini tercih ederim. Ama kulüplerin iç işlerine karışmak gibi bir durumumuz olmaz. Sadece çerçeveyi çizeriz… Buradan da Cenk'e bir mesaj var. Cenk, çok profesyonel, çalışkan ve öz verili bir oyuncu. Milli Takım'ın da en çok gol atan ismi. Cenk'in de oynaması, hem kendinin hem de Türkiye'nin işini kolaylaştıracaktır. Eğer oynayamıyorsa süre alacağı bir takıma gitmesi herkes için faydalı olur. Beşiktaş-Cenk ilişkisi, profesyonellik ilişkisi değil, bir aşk ilişkisi… Ama iki engel var. Birincisi, Cenk Everton'da kalmazsa Almanya ya da İspanya'yı düşünüyor. İkincisi 4 milyon Euro'yu bulan maaşı... Bu transferin olması için Cenk'in 6 aylığına 2 milyon almak yerine, 1 milyon Euro fedakârlıkta bulunması gerekiyor.