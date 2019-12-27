Beşiktaş'tan TFF'ye sert ültimatom

Beşiktaş ile TFF arasındaki ipler iyice geriliyor. Siyah-beyazlı kulüp, hatırlanacağı üzere resmi bir yazı ile TFF'ye başvurarak F.Bahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti. O süre dün akşam 17.00'de dolunca Beşiktaş Kulübü yeni bir açıklama daha yaparak, TFF'ye 24 saatlik ek süre verdi. İşte özetle o açıklama: "TFF'den ilgili yazımıza hâlâ bir yanıt alamadık. 24 saat içerisinde hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının kamuoyu ile eksiksiz paylaşılmasını talep ediyoruz. Bu talebimiz karşılanmazsa yasal yollara müracaat edeceğiz. TFF yönetiminin tüm üyeleri ve tüm kurullarındaki ilgililerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız."

N'Koudou ve Adem Ljajic ilk 11'e dönüyor

G.BIRLIĞI maçını kazanarak devre arasına moralli girmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Rebocho'yu yedek soyunduracağı kaydedildi. Portekizli'nin yerine Caner'i düşenen tecrübeli hocanın, sol kanadı ise N'Koudou'ya vereceği öğrenildi. Sarı kart cezalısı Lens'in yokluğunda sağ kanatta Diaby'nin, 10 numarada ise Ljajic'in oynayacağı gelen bilgiler arasında...

Milan'la anlaşmak üzereyiz

BEŞIKTAŞ'IN Arsenal'den kiraladığı Elneny'nin babası Nasser Elneny'den flaş açıklamalar geldi. Baba Elneny, "Milan'la görüşmelerimiz ciddi bir şekilde ilerledi. Oğlum, daha güçlü bir lige, Milan'a gitmek istiyor" dedi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi ise yapılan anlaşma gereği Elneny'nin sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan ayrılamayacağını dile getirdi.