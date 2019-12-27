Fenerbahçe'de Ersun Yanal stoper arayışında

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakat Sadık ve cezalı Serdar'ın yokluğunda savunmanın göbeğindeki sıkıntıya odaklandı. Tecrübeli teknik adam, bu bölgede hangi ikiliye görev verebileceği konusunda bazı denemeler yapıyor. Yanal'ın antrenmanlarda stoperde Gustavo'yu denediği ancak bu konuda kesin karar vermediği belirtiliyor. Yanal, Zanka'yı da seçenekler arasında tutuyor. Ç.Rize deplasmanında Jailson'un yanında Zanka veya Gustavo olacak.

RODRİGUES TAKIMA DÖNÜYOR

YANAL'IN orta alandan iki oyuncuyu kaydırmanın hava üstünlüğü konusunda sıkıntı yaratabileceğini düşündüğünden Zanka-Jailson ikilisine daha yakın. Şayet Gustavo stoper oynarsa orta alandaki yapı değişecek. Orta alanda Gustavo'nun bölgesinde Emre oynayacak. Garry Rodrigues'in cezası bittiği için Tolga Ciğerci de orta alan için adaylar arasında yer alıyor. Takımda bunun dışında bir değişiklik beklenmiyor. Kalede yine Altay olacak. Sağ bek Isla, sol bek Dirar olacak. Ozan, Deniz, Kruse ve Vedat 11'deki görevlerine devam edecekler.

GÜRCAN BİLGİÇ diyor ki

HOCA Gustavo'yu daha önce oyun içindeki değişikliklerle stoper oynattı. Eğer Emre iyiyse ona da alan açıp Beşiktaş maçındaki başarılı orta saha kurgusunu bozmak istemeyebilir. Ama Gustavo-Jailson ikilisi özellikle yüksek toplarda problem yaratır. Bu iki oyuncu çabuk ve teknikler ancak ne Zanka ne de Serdar Aziz gibi ilk topu karşılayacak agresif tarza sahipler. En büyük avantajları ikisinin de ayakları iyi. Topun Fenerbahçe'de kalmasını sağlayıp geriden de topu oyuna sokarlar.

Serie A'da bu sezon 5 maçta 301 dakika süre alan oyuncu, 3 karşılaşmaya 11 başladı.