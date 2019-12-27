Süper Lig 17. Hafta rövanş karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig 17. Hafta Galatasaray Antalyaspor karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;