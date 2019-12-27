Mecnun Otyakmaz: Ezilen hep Anadolu

SIVASSPOR Başkanı Mecnun Otyakmaz, hakemlerle ilgili bir açıklama yaparak hep ezilenin Anadolu kulüpleri olduğunun altını çizdi. "Firavunun laneti" başlıklı yazıda Kulüpler Birliği'nin 28 Kasım 2018'deki bildirisinin bir kez daha gündeme getirilmesi eleştirilirken şu ifadeler kullanıldı: "Önceleri Pembe Köşk'te olduğu gibi dün Beylerbeyi olur, bugün Zorlu, yarın Olimpiyat Stadı. Fakat bir şey değişmez; ezilen hep Anadolu kulüpleri olur. Unutulmamalıdır ki; Firavun varsa Musa var, laneti varsa Felâk-Nas var. Lanet döner dolaşır yapanı bulur günümüzde canlı örnekleri olduğu gibi!"

Sivasspor'a kentin desteği büyük. Dün de bir anaokulu öğrencileri idmanı ziyaret etti.

'Takımı bozmayız'

YIĞIDO'DA artık planlar devre arasındaki transferlere göre yapılacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay, 3 oyuncu almaları gerektiğinin altını çizerken, "Kesinlikle takviye yapmamız lazım ama büyük paralar verip, takımı bozacak oyuncu alamayız" diye konuştu.