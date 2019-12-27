Trabzonspor'da Jesse Sekidika sesleri

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'u golleri ile ayakta tutan tek isim Jesse Sekidika gözde durumunda. Kanat ve forvette oynayan Nijeryalı oyuncu, 16 haftada attığı 8 golün yanı sıra 2 kez de asist yaparak büyük takımların listesine girdi. 70 bin Euro'luk alacağını tahsil edemediği için Eskişehir'den bonservisini alan 23 yaşındaki oyuncuya son olarak kulüp 500 bin TL değerinde ev teklif etti ancak oyuncu kabul etmedi. G.Saray ve Beşiktaş'ın da listesinde olan oyuncu için Trabzonspor bir adım önde. Bordo-mavililer, yabancı kontenjanını boşaltması halinde Sekidika'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

TEKNIK DIREKTÖR FUAT ÇAPA diyor ki

İyi yerlere gelebilecek bir futbolcu. Oyun tarzı Bruma ve Onyekuru'ya çok benziyor ve hatta bu iki ismin Türkiye'de geçirdikleri ilk sezonların da önünde. Gol yatkınlığında da Onyekuru'nun gerisinde kalmaz. Verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyor. Jesse Sekidika, hedefleri olan ve bir gün Premier Lig'de oynamak isteyen bir futbolcu.

Yusuf Sarı 3 hafta yok

BU SEZON sakatlıklardan başını kurtaramayan Trabzonspor'a son kötü haber Yusuf Sarı'dan geldi. Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sedye ile sahayı terkeden 21 yaşındaki kanat oyuncusunun dün MR'ı çekildi. Arka adalesinde gerilme meydana geldiği ve 2 ila 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Devre arası kampının ikinci bölümünde takımla çalışması beklenen Yusuf Sarı'nın, bu süreye kadar dinleneceği ifade edildi.

Bol kahkahalı çalışma

Trabzonspor, yarın oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcuların bir hayli neşeli olması ve birbirleriyle şakalaşması dikkatlerden kaçmadı.

Baba Sörloth antrenmanda

1993-94 sezonunda Bursaspor forması giyen Goran Sörloth, dün Trabzonspor idmanındaydı. Baba Sörloth'un tesisleri beğendiği öğrenildi.