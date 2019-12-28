2020’de de bütün kupalar bizim olsun

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray futbol takımı, Çırağan Sarayı'nda aileleriyle kahvaltıda bir araya gelerek yeni yılı kutladı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak,derken, teknik direktör Fatih Terim de başarıya olan inancını vurguladı. "2019 yılını olabilecek, var olan tüm kupalarla kapattık" diyen tecrübeli çalıştırıcı,ifadesini kullandı. Hasta olan başkan Mustafa Cengiz yemeğe katılmadı.Kahvaltıya İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, eşi Fulya Terim, yardımcı antrenörler Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Davala, Fadıl Koşutan ve oyuncular ile eşleri katıldı.