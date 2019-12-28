2020’de de bütün kupalar bizim olsun

Galatasaray futbol takımı, Çırağan Sarayı'nda aileleriyle kahvaltıda bir araya gelerek yeni yılı kutladı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "2020'de inşallah hep beraber liderlik yemeği ve eğlencesi de yapacağız"
derken, teknik direktör Fatih Terim de başarıya olan inancını vurguladı. "2019 yılını olabilecek, var olan tüm kupalarla kapattık" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "2019'u bu kadar başarılı geçiren bir grubun 2020'de de başarılı olacağından hiç şüphem yok. Yeni yılınız ailenizle beraber daha hayırlı, daha uğurlu, daha güzel, daha mutlu geçsin. Ama en önemlisi, Allah hepimize sağlık versin. Yeni yılınız kutlu olsun"
ifadesini kullandı. Hasta olan başkan Mustafa Cengiz yemeğe katılmadı.
BÜTÜN AİLE TOPLANDI
Kahvaltıya İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, eşi Fulya Terim, yardımcı antrenörler Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Davala, Fadıl Koşutan ve oyuncular ile eşleri katıldı.