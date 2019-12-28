38 yaşındaki kurtarıcı!

ABD'deki futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Avrupa'ya dönme kararı alan Zlatan İbrahimovic ile birçok kulüp ilgilendi ancak İsveçli golcü, Milan'a gitti.
İbrahimovic'in gelmesi, 38 yaşında olmasına rağmen İtalyan kulübünün taraftarlarını çok mutlu etti. 2010-12 yılları arasında da Milan forması giyen ve 85 maçta 56 gol atan İbrahimovic hâlâ eski taraftarlarının gözündeki değerini korurken, İsveçli'nin bu sezon Serie A'da 16 maçta 17 gol atabilen takımlarının derdine ilaç olacağına da inanıyorlar.
GÖK GÜRÜLTÜSÜYLE DUYURDU
ITALYAN ekibi, Zlatan'ı kadrosuna kattığını dün resmi hesabından açıkladı. Milan, gök gürültülerinin olduğu bir video yayınlayarak, "Zlatan geliyor"
mesajını paylaştı. Ardından da İbrahimovic'in fotoğrafıyla, 6 aylık sözleşme
imzalandığı belirtildi.
17.02.2012
İtalya sonrası PSG'ye gelen Zlatan için 21 milyon Euro ödendi. İsveçli burada 180 maçta 156 gol atarak kariyer zirvesi yaptı.
TANER KARAMAN DİYOR Kİ
KARIYERI boyunca hem teknik direktörleriyle hem de yönetimleriyle didişmeleri sonrası sıkça takım değiştiren Zlatan, Barcelona döneminde belki de Messi'nin egosuna yenik düşen Pep Guardiola olmasaydı şu anda La Liga tarihine geçmiş bir isim olacaktı. Sonrasında gittiği tüm majör liglerde üst düzey performans veren Zlatan, o dönemler Barcelona'dan kaçıp, Milan'ın yolunu tutmuştu. İkinci döneminde ilk döneminde olandan çok daha iyilerini yapabilecek fiziksel güce ve kapasiteye hâlâ sahip. Bu transfer Serie A'nın izlenme oranlarını Ronaldo'da olduğu gibi artıracaktır.