38 yaşındaki kurtarıcı!

BUGÜN NELER OLDU

ABD'deki futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Avrupa'ya dönme kararı alanİbrahimovic'in gelmesi, 38 yaşında olmasına rağmen İtalyan kulübünün taraftarlarını çok mutlu etti.ITALYAN ekibi, Zlatan'ı kadrosuna kattığını dün resmi hesabından açıkladı. Milan, gök gürültülerinin olduğu bir video yayınlayarak,mesajını paylaştı. Ardından da İbrahimovic'in fotoğrafıyla,imzalandığı belirtildi.İtalya sonrası PSG'ye gelen Zlatan için 21 milyon Euro ödendi. İsveçli burada 180 maçta 156 gol atarak kariyer zirvesi yaptı.KARIYERI boyunca hem teknik direktörleriyle hem de yönetimleriyle didişmeleri sonrası sıkça takım değiştiren Zlatan, Barcelona döneminde belki de Messi'nin egosuna yenik düşen Pep Guardiola olmasaydı şu anda La Liga tarihine geçmiş bir isim olacaktı. Sonrasında gittiği tüm majör liglerde üst düzey performans veren Zlatan, o dönemler Barcelona'dan kaçıp, Milan'ın yolunu tutmuştu. İkinci döneminde ilk döneminde olandan çok daha iyilerini yapabilecek fiziksel güce ve kapasiteye hâlâ sahip. Bu transfer Serie A'nın izlenme oranlarını Ronaldo'da olduğu gibi artıracaktır.