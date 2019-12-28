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Altyapı için yatırım zamanı

Geleceğin kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerin, Şanlıurfalı Veysel’den sonraki gözdesi 18 yaşındaki Sabuhi Abdullazade oldu

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Altyapı için yatırım zamanı
Trabzonspor, sezon başında A takıma yaptığı transferlerin yanı sıra altyapıya da Taha Tunç, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı gibi isimleri kazandırmıştı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri içerisinde altyapı oyuncuları ve özellikle de U19 takımı için ayrı bir yaşam alanı oluşturan yönetim, buradan çıkacak futbolculara büyük değer veriyor. Son olarak Şanlıurfaspor'dan Veysel Sönmezsoy'u alan bordo-mavililerin yeni hedefi ise Azerbaycan'dan… Trabzonspor ayrıca bir süredir takibe aldığı Sabuhi Abdullazade'yi da renklerine katmaya karar verdi. Sumqayıt PFK ve Azerbaycan Milli Takımı'nın alt kategorilerinde forma giyen 18 yaşındaki futbolcu ofansif orta saha oynuyor...
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Altyapı için yatırım zamanı
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