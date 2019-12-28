Altyapı için yatırım zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, sezon başında A takıma yaptığı transferlerin yanı sıra altyapıya dagibi isimleri kazandırmıştı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri içerisinde altyapı oyuncuları ve özellikle de U19 takımı için ayrı bir yaşam alanı oluşturan yönetim, buradan çıkacak futbolculara büyük değer veriyor. Son olarak Şanlıurfaspor'danalan bordo-mavililerin yeni hedefi ise Azerbaycan'dan… Trabzonspor ayrıca bir süredir takibe aldığı Sabuhi Abdullazade'yi da renklerine katmaya karar verdi. Sumqayıt PFK ve Azerbaycan Milli Takımı'nın alt kategorilerinde forma giyen