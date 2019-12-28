Başakşehir - Kasımpaşa CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacağı bu mücadele saat 17:30'da başlayacak. Öte yandan maçın hakemi Atilla Aydoğan olurken, beIN Sports 2, naklen yayınlayacak. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den da canlı takip edebilirsiniz...

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İŞTE İLK 11'LER;

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Edin Visça, Demba Ba, Elia, Crivelli

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Miguel Vieira, Uğur Uçar, Kerim Frei, Azubuike Okechukwu, Gökhan İnler, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Robinho

KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Syam Ben Youssef, Karim Hafez, Jorge Fernandes, Veysel Sarı, Strahil Popov, Haris Hajradinovic, Ricardo Quaresma, Aytaç Kara, Fode Koita, Mame Thiam

Yedekler: Murat Can Yıldız, Enes Sarı, Olivier Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Uğurcan Yazğılı, Tobias Heintz, İlhan Depe, Furkan Çetinkaya, Mustafa Pektemek, Ahmet Hakan Demirli

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Buruk, Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Mahmut Tekdemir'in yerine Mehmet Topal'a bu mücadelede formayı verdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

- Mahmut Tekdemir kadroda yok

Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz hafta İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Mahmut Tekdemir, bu mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Mahmut'un, sakatlığı nedeniyle bu mücadelenin kadrosunda yer almadığı belirtildi.

KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği dokuz maçta da gol atan Başakşehir (toplam 20), rakibine sadece ligden düştüğü 2012/13 sezonunda mağlup oldu (6G 2B).

Başakşehir ile oynadığı son Süper Lig karşılaşmasını gol atamadan kaybeden Kasımpaşa (0-2), lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki maçı boş geçmedi.

Süper Lig'de 14 maçtır yenilmeyen Başakşehir (8G 6B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sadece üçünü kazanan Kasımpaşa (2B 6M), bu üç galibiyeti de deplasmanda aldı.

Süper Lig'in ilk 16 haftasında Alanyaspor'un (49) ardından kalesine en az şut gelen takım Başakşehir (53)

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa (17).

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Kasımpaşa'ya karşı çıktığı son yedi Süper Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 3 asist).

Enzo Crivelli'nin bu sezon Süper Lig'de attığı yedi golün dördü, maçların açılış golüydü. Bu alanda Crivelli'den daha yüksek sayıya sahip tek isim Alexander Sörloth (5).

Kasımpaşa forveti Mustafa Pektemek'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Başakşehir (5; Ankaragücü ve Rizespor ile birlikte).

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya rakip olduğu son dört maçın üçünden galibiyetle ayrılan Okan Buruk (1M), ilk üç karşılaşmanın ikisini kaybetmişti (1B). (Veriler Opta'dan alınmıştır)