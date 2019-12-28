Başakşehir - Kasımpaşa CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacağı bu mücadele saat 17:30'da başlayacak. Öte yandan maçın hakemi Atilla Aydoğan olurken, beIN Sports 2, naklen yayınlayacak. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den da canlı takip edebilirsiniz...
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İŞTE İLK 11'LER;
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Edin Visça, Demba Ba, Elia, Crivelli
Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Miguel Vieira, Uğur Uçar, Kerim Frei, Azubuike Okechukwu, Gökhan İnler, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Robinho
KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Syam Ben Youssef, Karim Hafez, Jorge Fernandes, Veysel Sarı, Strahil Popov, Haris Hajradinovic, Ricardo Quaresma, Aytaç Kara, Fode Koita, Mame Thiam
Yedekler: Murat Can Yıldız, Enes Sarı, Olivier Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Uğurcan Yazğılı, Tobias Heintz, İlhan Depe, Furkan Çetinkaya, Mustafa Pektemek, Ahmet Hakan Demirli
Süper Lig'de ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Buruk, Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Mahmut Tekdemir'in yerine Mehmet Topal'a bu mücadelede formayı verdi.
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
- Mahmut Tekdemir kadroda yok
Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz hafta İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Mahmut Tekdemir, bu mücadelenin kadrosunda yer almadı.
Mahmut'un, sakatlığı nedeniyle bu mücadelenin kadrosunda yer almadığı belirtildi.
KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER