Büyük şef!

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eşiktaş'ta

PİRLO'DAN

RUİZ

BUGÜN NELER OLDU

Üstüste 4 resmi maçından mağlup ayrıldıktan sonra devreye moralli girmek isteyen Beşiktaş, önemli eksikleri bulunan Gençlerbirliği'ne karşı hızlı başladı ve ofsaytlara takıldı. Gmaçın henüz ilk bölümünde gördüğü kırmızı kartla siyah-beyazlılar avantajlı duruma geçse de istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlandı. Gençlerbirliği attığı golle Beşiktaş'ı strese soktu ancak ilerleyen dakikalarda bir kırmızı daha gören deplasman ekibinin işi iyice zorlaştı. İlkyarıda Beşiktaş'ın sahadaki eskimeyen yüzü Atiba sahne aldı. 3 asist yapan, 1 de gol atan 36'lık yıldız takımına galibiyeti getiren baş aktör oldu. Baldığı bu üç puanla devreye moralli girse de oyun olarak memnun edici bir performans sahaya yansıtamadı. Devre arasında çözüme kavuşması gereken birçok konu teknik heyeti bekliyor…eski günlerinden çok uzakta bir görüntü sergileyen, dün gece de 46. dakikada oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup, Vodafone Park'ta bin gün sonra Süper Lig'de golle buluştu. Yıldız futbolcu, Dolmabahçe'de bundan önceki golünü de Gençlerbirliği'ne karşı 2 Nisan 2017 tarihinde bulmuştu. Oğuzhan, genelde ise 398 günlük sessizliğini dün akşam bozdu.Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, dün gece şov yaparak takımını galibiyete taşırken, sosyal medyada da bu olay gündem oldu. İşte Twitter'da 36 yaşındaki oyuncu için yapılan yorumlar:Yerli otomobile isim önerim: Atiba.Yaş sadece bir sayı dostum.Atiba şu yaşından sonra Beckham, Raul, Zidane, hepsini birden karışık yükledi bünyeye.Pirlo'dan 1 tık iyi.Anne hakkı, baba hakkı bir de Atiba hakkı ödenmez bu hayatta!Çarşıdaki Kartal'ın yanına Atiba heykeli istiyoruz."Atiba maçın ardından şunları söyledi: "Bugün güzel bir gündü. İkinci yarıda doğru işleri yaparak önemli bir galibiyet aldık. Golden sonra akıcı bir oyun oynamaya başladık, gol gerginliği de dağıttı. Devre arasından önce böyle bir performans çok önemliydi.Ben mümkün olduğunca tevazu göstermeye çalışıyorum ama bu beni çok mutlu ediyor."Atiba'nın bir idmanla maça çıktığını söyleyen Avcı, antrenör olmak isteyen tecrübeli yıldızı yanında yetiştireceğini bildirdieknik direktör Abdullah Avcı, maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı. Atiba'ya övgüler yağdıran Avcı,Benim de antrenör yetiştirmekle ilgili bir projem var. Atiba da bunlardan birisi" yorumunu yaptı. Kanat oyuncularının 17 maçlık performansından memnun olmadığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Daha fazlası olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Bunun değerlendirmesini devre arasında yapacağız."Beşiktaş'ta sarı kart gören Victor Ruiz, cezalı duruma düştü. İspanyol savunmacı, siyah-beyazlı takımın ikinci yarının ilk haftasında lider Sivasspor'la Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.