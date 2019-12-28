Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde 3 penaltılarının verilmediği gerekçesiyle MHK ve hakem Cüneyt Çakır'a isyan eden Beşiktaşlı taraftarlar, dünkü Gençlerbirliği maçında eşi benzeri görülmeyen bir protestoya imza attı… Maça hızlı başlayan Beşiktaş'ın 28. saniyede Ljajic ve 7. dakikada Gökhan ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 11. dakikada Nadir Çiftçi, Vida ile girdiği ikili mücadelede faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Nadir itirazlarını sürdürünce önce sarı kartını çıkartan hakem Fırat Aydınus, 1 dakika sonra da aynı oyuncuyu tepkisinden dolayı direkt kırmızı kartla oyundan attı. 36. dakikada ise Aydınus, Ljajic'e faul yapan Yasin Pehlivan'a önce sarı kart gösterdi. VAR tarafından pozisyonu tekrar izlemesi için davet edilen hakem, bu kez kırmızı kartını çıkardı. Bu karara tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar uzun süre, "Eyyam yapsana Fırat Aydınus, eyyam yapsana" diye bağırdı.



BEŞİKTAŞ TAHKİM'E GİDİYOR

Fenerbahçe derbisinde yaşananlar sonrası Beşiktaş'ın "VAR kayıtlarını açıklayın" yönündeki talebine, TFF'den olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine yönetimin federasyondan gelecek resmi yanıt sonrası konuyu Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geri adım atmayacağı ve gelecek hafta Tahkim'e başvuru yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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