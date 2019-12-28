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Fenerbahçe transferde aradığını PSG'de buldu

Fenerbahçe bir yandan PSG bir yandan da Choupo Moting ile masada. Hem santrfor hem de sol kanatta oynayan 30 yaşındaki oyuncu tam da teknik direktör Ersun Yanal’ın aradığı isim.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Fenerbahçe transferde aradığını PSG'de buldu

Fenerbahçe'de Roma'nın stoperi Juan Jesus'un ardından ikinci bir transfer gerçeği daha ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, PSG'de istediği şansı bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Choupo Moting ve kulübü ile temasa geçti.

Hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen Moting, çok yönlülüğü nedeniyle Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın en çok istediği oyuncu. Kamerunlu golcü Stoke City'den PSG'ye transfer olduğu dönemde de Fenerbahçe kendisiyle ilgilenmiş ancak dönemin yönetimi transfere sıcak bakmamıştı.

Bu sezonun sonunda kontratı bitecek olan oyuncuyu devre arasında 3 yıllığına renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler bir taşla da iki kuş vuracak. Hem sol kanat hem de santrfor olarak oynayan Kamerunlu oyuncu, Yanal'ın iki problemine birden çözüm olacak.

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Fenerbahçe transferde aradığını PSG'de buldu
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