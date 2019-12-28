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Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 17. Hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray ile Antalyaspor yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli geçecek karşılaşmayı takip etmek heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde arama motorlarında yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:22
Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 17. Hafta rövanş karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig 17. Hafta Galatasaray Antalyaspor karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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