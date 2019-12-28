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'dan UEFA'ya FFP çalımı!

Ocak’ta FFP kıskacına takılmamak için planını yapan ’ın kasasından bonservis ücreti çıkmayacak. Marcelo Saracchi bedavaya kiralanacak, Henry Onyekuru’nun bedeli yazın ödenecek, Manuel da Costa’nın ise bonservisi elinde.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Galatasaray'dan UEFA'ya FFP çalımı!

Yaz transfer döneminde Fernando'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, gelen parayla Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanmış, kiralık ve bonservisi elinde oyuncuları almıştı. UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarına uyduğu açıklanan sarıkırmızılı kulüp, Ocak ayındaki transfer operasyonunda da benzer bir strateji izleyecek. RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına getirecek olan Aslan, 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki bedavaya kiraladı. Monaco'dan gelecek Onyekuru'nun kiralama bedeli ise yazın ödenecek. Luyindama'nın yerine geçici çözüm olan Manuel Da Costa ise bonservisi elinde olduğu için tercih edildi.

ARDA % 99 ASLAN!

İlk 11'in yarısını değiştirecek Fatih Terim, takım içinden de çözüm buldu ve tekrar lisans çıkaracağı Linnes ile Emre Akbaba'yı özel olarak ikinci yarıya hazırlıyor. Yedek kulübesini de güçlendirecek Galatasaray'da Diagne'ye kontenjan açılması için Andone ile yollar ayrılacak. Emre Mor'u gönderme kararı alan sarı- kırmızılılarda Başakşehir'den izin alan ve bonservisine sahip Barcelona'yı da ikna eden Arda Turan yuvasına geri dönecek.

Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor

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Galatasaray'dan UEFA'ya FFP çalımı!
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