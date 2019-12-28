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Kazanan 11’le devam

Karaman, Konya deplasmanında kazanan kadroyu, bugün Kayserispor karşısında da sahaya sürecek

Giriş Tarihi: 28.12.2019
Kazanan 11’le devam
İlk yarının son maçında bugün evinde lig sonuncusu İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılıp, devre arasına fire vermeden girmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, Konyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen kadroyu Kayseri karşısında da sahaya sürmeyi planlıyor. Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan ve kampa giren bordo- mavili ekipte mücadele öncesi üç eksik bulunuyor: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı
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