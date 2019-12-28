Kazanan 11’le devam

BUGÜN NELER OLDU

İlk yarının son maçında bugün evinde lig sonuncusu İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılıp, devre arasına fire vermeden girmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, Konyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen kadroyu Kayseri karşısında da sahaya sürmeyi planlıyor. Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan ve kampa giren bordo- mavili ekipte mücadele öncesi üç eksik bulunuyor:ve